Isola dei famosi, arriva il primo concorrente ufficiale (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’Isola dei famosi è ormai sempre più vicina. Ed ecco che è arrivata una notizia e un’ufficialità davvero molto importante. Da un reality all’altro. Può essere definito così quello che accadrà in casa Mediaset. Infatti, una volta terminata una delle edizioni più lunghe nella storia del GF Vip, sarà la volta del ritorno de ‘L’Isola Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’deiè ormai sempre più vicina. Ed ecco che èta una notizia e un’ufficialità davvero molto importante. Da un reality all’altro. Può essere definito così quello che accadrà in casa Mediaset. Infatti, una volta terminata una delle edizioni più lunghe nella storia del GF Vip, sarà la volta del ritorno de ‘L’

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - IsolaDeiFamosi : #GFVIPPARTY goes... CHOC! Proprio ora Awed, Simone Paciello, ha annunciato di essere il primo naufrago ufficiale de… - SaCe86 : #GFVip Stefania Orlando si scaglia contro Dayane: “Falsa! Sparlavi di Samantha per L’Isola dei Famosi” - fioridizuccaa : In che senso Awed Owed Oud Simone Paciello ha una crisi d'identità va all'Isola dei Famosi -