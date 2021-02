Inter, dal Barcellona al Milan. Conte si interroga: “Tiki taka o calcio verticale?” (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Antonio Conte mette a confronto due VIDEO sul suo profilo Instagram. Sulla sinistra un’azione del match dello scorso anno contro il Barcellona, con conclusione di Sensi in seguito a un lungo possesso palla. Sulla destra il gol dello 0-2 di Lautaro Martinez, siglato nel derby contro il Milan: un’azione corale sì corale, ma che punta tutto sulla capacità dei nerazzurri di verticalizzare con rapidità. fa. Azioni simili, che certificano la grande impronta del tecnico salentino dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra. “Tiki taka o calcio verticale? Meglio un giusto compromesso? – ha chiesto – E voi da che parte state?” Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Antoniomette a confronto duesul suo profilo Instagram. Sulla sinistra un’azione del match dello scorso anno contro il, con conclusione di Sensi in seguito a un lungo possesso palla. Sulla destra il gol dello 0-2 di Lautaro Martinez, siglato nel derby contro il: un’azione corale sì corale, ma che punta tutto sulla capacità dei nerazzurri di verticalizzare con rapidità. fa. Azioni simili, che certificano la grande impronta del tecnico salentino dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra. “? Meglio un giusto compromesso? – ha chiesto – E voi da che parte state?” Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio ...

