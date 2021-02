Il Governo Draghi potrebbe stabilire nuove aperture (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Governo Draghi sta valutando la possibilità di riaprire alcune attività con il nuovo Dpcm. Nuovo Dpcm: quali attività potrebbero riaprire su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilsta valutando la possibilità di riaprire alcune attività con il nuovo Dpcm. Nuovo Dpcm: quali attivitàro riaprire su Notizie.it.

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - sandrogozi : Non sprechiamo questa opportunità! Un’alleanza liberale, riformista ed europea a sostegno di #Draghi (ora si può fa… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - Adele_Fran : RT @l_patrizia: Quindi anche il 'Governo dei migliori', guidato dal Messia Draghi, ha prolungato il divieto di spostamento tra le regioni c… - Max_Alle : RT @claudiocerasa: Decisamente no: il governo Draghi, sulla pandemia, non sarà il governo del liberi tutti (per fortuna) -