Il Capo Cherokee contro la Jeep: “Non ci onora il nostro nome vicino alla targa di un’automobile” (Di martedì 23 febbraio 2021) Auro, il Capo Cherokee contro la Jeep: “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non utilizzino più nomi, immagini e mascotte legati ai nativi americani”. Chuck Hoskin Jr, Capo dei Cherokee, ha chiesto alla Jeep, o meglio al gruppo Stellantis, di non usare più il nome della sua tribù per le macchine. Il Capo, che pure asserisce di riconoscere le buoni intenzioni della casa automobilistica, ha fatto sapere che non sarebbe onorevole vedere il proprio nome sul retro di un’automobile. Per questo motivo chiede che venga aperto un dialogo anche culturale sull’uso del nome della sua tribù. “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) Auro, illa: “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non utilizzino più nomi, immagini e mascotte legati ai nativi americani”. Chuck Hoskin Jr,dei, ha chiesto, o meglio al gruppo Stellantis, di non usare più ildella sua tribù per le macchine. Il, che pure asserisce di riconoscere le buoni intenzioni della casa automobilistica, ha fatto sapere che non sarebbe onorevole vedere il propriosul retro di. Per questo motivo chiede che venga aperto un dialogo anche culturale sull’uso deldella sua tribù. “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non ...

news_mondo_h24 : Il Capo Cherokee contro la Jeep: “Non ci onora il nostro nome vicino alla targa di un’automobile” - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??????Usa: Capo Cherokee contro Jeep, non usate più il nostro nome - Nord America - ANSA - sportli26181512 : #Finanza #Notizie I Cherokee a Stellantis: non usate il nostro nome per le vostre auto: Il capo dei Cherokee ha chi… - CatelliRossella : ??????Usa: Capo Cherokee contro Jeep, non usate più il nostro nome - Nord America - ANSA - fisco24_info : Usa: Capo Cherokee contro Jeep, non usate più il nostro nome: 'Avviare dialogo sul tema dell'appropriazione cultura… -