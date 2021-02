Huawei Mate X2 | ufficiale il nuovo smartphone pieghevole

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha presentato durante un evento di lancio dedicato ilX2, ildell’azienda che promette battaglia al Samsung Galaxy Z Fold 2. L’azienda ha completamente ripensato il design dei propriflessibili, distaccandosi dallo schermo ripiegabile esternamente che aveva reso famosi i primi due foldable dell’azienda. Sì, perchéaveva già portato sul mercato prima diX2 non uno ma ben duepieghevoli. Per quanto simili,X aveva ricevuto un aggiornamento alle specifiche ed un successivo evento di presentazione dedicato, diventando ufficialmenteXS. Il...

CashDroid : Huawei Mate X2: Ecco il vero pieghevole di Huawei. A libro e da quasi 2.500 euro - allegra90 : Huawei Mate X2 | Superata quota 600.000 prenotazioni @HuaweiMobile @HuaweiMobileIT #Huawei #HUAWEIMateX2 - TuttoAndroid : Cambiate aspetto al vostro device con i wallpaper ufficiali di Huawei Mate X2 - zazoomblog : Huawei Mate X2 nuova vita per i foldable (ma stesso prezzo) - #Huawei #nuova #foldable #stesso - AvarBuelent44 : @Huawei_Blog Mate 20 Pro?!?!?!?bitte -

Durante la presentazione del nuovo pieghevoleX2, il CEO di, Richard Yu, ha fatto un piccolo accenno a HarmonyOS che forse è stato il vero protagonista della première, perché Yu ha detto cheX2 sarà tra i primi telefoni a ...... l'azienda di Shenzhen si è rimboccata le maniche per ribaltare il trend: in primis, con la vendita di Honor a un trust cinese e poi con il lancio del nuovoX2 , l'ultimo arrivato tra gli ...Mate X2 è il pieghevole di HUAWEI che forse tutti stavano aspettando. Huawei durante la presentazione ha affermato che il Mate X2 sarà disponibile nel mercato…) Leggi ...In questi giorni Huawei ha annunciato il nuovo Mate X2, uno smartphone pieghevole che riprogetta completamente il vecchio Mate X della compagnia. Anzitutto, il nuovo modello è dotato di un ampio scher ...