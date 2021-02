“Giuro che sono io”. Noemi, l’incredibile trasformazione prima di Sanremo 2021. La cantante è irriconoscibile (Di martedì 23 febbraio 2021) “Chi sono?”. È una domanda che tutti dovrebbero farsi, ogni tanto, nel corso di una vita che ci cambia forse più di quanto vorremmo. Ed è la domanda che si è fatta anche Veronica Scopelliti, in arte Noemi, cantante di professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009, seconda edizione di X-Factor, il contest musicale che ha lanciato diversi talenti nel mondo della musica italiana. Da allora sono passati tanti anni e Noemi, come chiunque altro, è cambiata. Molto. Anche nell’aspetto fisico. Da ragazza nata a Roma, ma di origini calabrese, Noemi si è presentata alla grande non vincendo la gara, ma comunque riuscendo ad impressionare pubblico e critica. Tanto da strappare un contratto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) “Chi?”. È una domanda che tutti dovrebbero farsi, ogni tanto, nel corso di una vita che ci cambia forse più di quanto vorremmo. Ed è la domanda che si è fatta anche Veronica Scopelliti, in artedi professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009, seconda edizione di X-Factor, il contest musicale che ha lanciato diversi talenti nel mondo della musica italiana. Da allorapassati tanti anni e, come chiunque altro, è cambiata. Molto. Anche nell’aspetto fisico. Da ragazza nata a Roma, ma di origini calabrese,si è presentata alla grande non vincendo la gara, ma comunque riuscendo ad impressionare pubblico e critica. Tanto da strappare un contratto ...

