Giudice Sportivo: stop per Glik, la decisione su Inzaghi per Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ci sarà Kamil Glik domenica prossima a guidare la difesa del Benevento nel derby contro il Napoli. La squalifica del polacco, espulso contro la Roma, era un fatto atteso in casa giallorossa. Il centrale ex Torino e Monaco dovrà scontare un turno di squalifica come stabilito dal Giudice Sportivo: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“, si legge nel comunicato stampa. Glik tornerà dunque a disposizione per la successiva sfida casalinga contro il Verona e dovrà fare attenzione in quanto il rosso rimediato con la Roma non cancellerà lo status di diffidato. Situazione in cui viene nuovamente a trovarsi Pasquale Schiattarella, giunto alla nona ammonizione stagione e di fatto a rischio squalifica in caso di prossimo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ci sarà Kamildomenica prossima a guidare la difesa del Benevento nel derby contro il. La squalifica del polacco, espulso contro la Roma, era un fatto atteso in casa giallorossa. Il centrale ex Torino e Monaco dovrà scontare un turno di squalifica come stabilito dal: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“, si legge nel comunicato stampa.tornerà dunque a disposizione per la successiva sfida casalinga contro il Verona e dovrà fare attenzione in quanto il rosso rimediato con la Roma non cancellerà lo status di diffidato. Situazione in cui viene nuovamente a trovarsi Pasquale Schiattarella, giunto alla nona ammonizione stagione e di fatto a rischio squalifica in caso di prossimo ...

FcInterNewsit : Giudice sportivo, un turno di squalifica per Hakimi: il marocchino salterà Inter-Genoa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Glik e l'allenatore Pippo Inzaghi squalificati per un turno, out contro il Napoli, un turno… - _SiGonfiaLaRete : Giudice Sportivo: turno di stop e multa per #Gasperini. La motivazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Glik e l'allenatore Pippo Inzaghi squalificati per un turno, out contro il Napoli, un turno… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Glik e l'allenatore Pippo Inzaghi squalificati per un turno, out contro il Napoli, un turno… -