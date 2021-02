Formula 1, presentata la nuova Red Bull (Di martedì 23 febbraio 2021) . L’obiettivo per la scuderia austriaca resta il titolo mondiale. ROMA – . Il team guidato da Chris Horner ha svelato online la vettura che nelle prossime settimane scenderà in pista con Max Verstappen e Sergio Perez al volante. La scuderia ha deciso di dare continuità a quanto fatto negli anni passati. Gli stringenti regolamenti tecnici 2021 hanno costretto la Red Bull a non modificare molto rispetto ai precedenti Mondiali. Muso stretto, pance scavate e qualche piccola differenza. Same same… pic.twitter.com/J2eK2aS7vT— Red Bull Racing (@redBullracing) February 23, 2021 Max Verstappen a caccia del titolo L’obiettivo della Red Bull resta il Mondiale. L’arrivo di Sergio Perez non dovrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Il pilota principale resta Max Verstappen. L’olandese è chiamato al definitivo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) . L’obiettivo per la scuderia austriaca resta il titolo mondiale. ROMA – . Il team guidato da Chris Horner ha svelato online la vettura che nelle prossime settimane scenderà in pista con Max Verstappen e Sergio Perez al volante. La scuderia ha deciso di dare continuità a quanto fatto negli anni passati. Gli stringenti regolamenti tecnici 2021 hanno costretto la Reda non modificare molto rispetto ai precedenti Mondiali. Muso stretto, pance scavate e qualche piccola differenza. Same same… pic.twitter.com/J2eK2aS7vT— RedRacing (@redracing) February 23, 2021 Max Verstappen a caccia del titolo L’obiettivo della Redresta il Mondiale. L’arrivo di Sergio Perez non dovrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Il pilota principale resta Max Verstappen. L’olandese è chiamato al definitivo ...

