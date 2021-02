Fantaghirò torna con un reboot (Di martedì 23 febbraio 2021) Fantaghirò Il mito di Fantaghirò, mai dimenticato dai telespettatori che ogni anno aspettano le repliche durante le festività natalizie, sta per rivivere. Attualmente, è infatti in fase di sviluppo una serie live-action ispirata all’eroina interpretata, dal 1991 al 1996 su Canale 5, da Alessandra Martines. Una saga televisiva, portata al successo grazie alla regia di Lamberto Bava, tratta a sua volta dalla fiaba Fanta-Ghirò, Persona Bella di Italo Calvino. La nuova produzione, di cui si conoscono ancora pochi dettagli, verrà curata da Lotus Production, la società di Leone Film Group guidata da Marco Belardi. In base alle prime informazioni trapelate, la serie si intitolerà Fantaghirò: La Regina dei Due Regni ed è stata scritta dai White Rabbits, mentre avrà la regia di Nicola Abbatangelo che, oltre ad essere Creative Producer del ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 febbraio 2021)Il mito di, mai dimenticato dai telespettatori che ogni anno aspettano le repliche durante le festività natalizie, sta per rivivere. Attualmente, è infatti in fase di sviluppo una serie live-action ispirata all’eroina interpretata, dal 1991 al 1996 su Canale 5, da Alessandra Martines. Una saga televisiva, portata al successo grazie alla regia di Lamberto Bava, tratta a sua volta dalla fiaba Fanta-Ghirò, Persona Bella di Italo Calvino. La nuova produzione, di cui si conoscono ancora pochi dettagli, verrà curata da Lotus Production, la società di Leone Film Group guidata da Marco Belardi. In base alle prime informazioni trapelate, la serie si intitolerà: La Regina dei Due Regni ed è stata scritta dai White Rabbits, mentre avrà la regia di Nicola Abbatangelo che, oltre ad essere Creative Producer del ...

