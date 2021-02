Dopo mesi di DAD | ancora compiti durante le vacanze Il no di alcuni genitori | ecco cosa dice la normativa

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 febbraio 2021) Mai come quest’anno docenti e discenti sono stati a contatto con pc, tablet, smartphone e Internet. Persino per l’intera giornata – a volte – data l’impossibilità di uscire di casala quarantena. Si tratta, questa, di una rivoluzione che ha toccato profondamente le vite di persone che, nella grande maggioranza dei casi, non erano abituate a un tale bombardamento di tecnologia. Nonostante questo fortissimo stress da Coronavirus,docenti hanno continuato ad assegnare per le/periodi di sospensione dell'attività didattica, numerosi elaborati da consegnare pena insufficienze. A porre la questione di legittimità sono i. L'articolo .