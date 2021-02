Daltonismo | una speranza dalla terapia genica

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Esistono diverse forme di, una condizione non curabile: oltre alle speciali lenti per daltonici nuove prospettiveCon il nomesi indica un insieme di diverse condizioni visive che si manifestano come alterazioni nella percezione del colore e che in Europa colpiscono l’8% degli uomini e l’1% delle donne. La parolanasce da John… L'articolo Corriere Nazionale.