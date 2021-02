Da giovedì 6 comuni dell'Aquilano in zona rossa (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - In Abruzzo continua ad aumentare la pressione sugli ospedali, di qui la decisione del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di firmare l'ordinanza n 9 relativa a provvedimenti restrittivi per sei comuni della provincia dell'Aquila. Da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo saranno in zona rossa i comuni di: Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi. Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - In Abruzzo continua ad aumentare la pressione sugli ospedali, di qui la decisione del presidentea Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di firmare l'ordinanza n 9 relativa a provvedimenti restrittivi per seia provincia'Aquila. Da25 febbraio a domenica 7 marzo saranno inrossa idi: Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi.

