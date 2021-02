fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, tentata truffa all’Umbria: disposte acquisizioni di documenti negli uffici del commissario, di Aifa… - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - lifestyleblogit : Covid Veneto, oggi 1.062 contagi: bollettino 23 febbraio - - lifestyleblogit : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi aumento ricoveri, preoccupa' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

... il 19% in Emilia Romagna (870), il 10% in(488). I morti, in 24 ore, sono aumentati del 33%:... Ma il rapporto tra contagiati e morti è molto meno marcato per il- 19'. La curva, per ora, ...'Ho visto le notizie che arrivano da Brescia, il virus non conosce confini e chiediamo l'aiuto di tutti in questo momento non facile', è l'appello del governatore. Luca Zaia in diretta oggi, martedì 23 febbraio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Continua la campagna di vaccinazione dei cittadini ma la Regione vorrebbe fare di più: ieri il governatore. Sono 1.062 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia.