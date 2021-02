Covid, salgono ancora i contagi in Piemonte (Di martedì 23 febbraio 2021) Di nuovo oltre quota mille i contagi da Covid in Piemonte. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.023 nuovi casi nelle ultime 24 ore , pari al 4.7% dei 21.884 tamponi eseguiti. Dei 1.023 nuovi casi, gli asintomatici sono 430. I casi sono 198 di screening, 554 contatti di caso, 271 con indagine in corso, 25 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 117 in ambito scolastico e 881 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 244.639, di cui 21.503 Alessandria, 12.614 Asti, 8.403 Biella, 33.127 Cuneo, 19.035 Novara, 128.859 a Torino, 9.004 Vercelli, 8.980 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.202 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 1.912 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 145 ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 23 febbraio 2021) Di nuovo oltre quota mille idain. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 1.023 nuovi casi nelle ultime 24 ore , pari al 4.7% dei 21.884 tamponi eseguiti. Dei 1.023 nuovi casi, gli asintomatici sono 430. I casi sono 198 di screening, 554 contatti di caso, 271 con indagine in corso, 25 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 117 in ambito scolastico e 881 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 244.639, di cui 21.503 Alessandria, 12.614 Asti, 8.403 Biella, 33.127 Cuneo, 19.035 Novara, 128.859 a Torino, 9.004 Vercelli, 8.980 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.202 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1.912 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 145 ...

