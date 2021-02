Covid - 19, Fausto Gresini è gravissimo (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini è sempre gravissimo e collegato alle macchine presso l'ospedale Maggiore di Bologna ma ancora lotta tra la vita e la morte contrariamente alle prime notizie circolate nell'ambiente ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 febbraio 2021)è sempree collegato alle macchine presso l'ospedale Maggiore di Bologna ma ancora lotta tra la vita e la morte contrariamente alle prime notizie circolate nell'ambiente ...

SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - Adnkronos : 'Fausto #Gresini in condizioni critiche, non è morto' - vale_ria_ : RT @PiazzaaItalia: 'Fausto Gresini non è morto': la famiglia del pilota dopo la diffusione della notizia del decesso - maurizioID : RT @fanpage: La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. -