Congo, il governo di Kinshasa: «Attanasio e Iacovacci uccisi da un commando di sei persone» (Di martedì 23 febbraio 2021) Un commando di sei persone, armati di fucili «tipo Ak47 e un machete». È questo "l'identikit" del gruppo di fuoco autore dell'attentato in Congo costato la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milamb. È quanto sostiene il governo di Kinshasa in una nota – citata da Cas-Info – della commissione di crisi indirizzata al ministro dell'Interno Congolese. La nota ricostruisce anche la dinamica dell'attacco. I sei avrebbero «proceduto con colpi di avvertimento prima di costringere gli occupanti dei veicoli a scendere e seguirli fino in fondo al Parco, dopo aver sparato a uno dei conducenti per creare panico». A quel punto avrebbero «sparato a bruciapelo alla guardia del corpo, morta sul posto, e ...

