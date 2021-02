Boom di feste clandestine in Italia. A Casoria scoperto un compleanno ‘carbonaro’ con 25 persone (Di martedì 23 febbraio 2021) Boom di feste clandestine per arginare i divieti del lockdown. Alcune clamorose con assembramenti. Altre ‘più familiari’ , con 20-25 persone intente a celebrare compleanni o altro. Boom di feste clandestine, compleanni carbonari nei locali I Carabinieri hanno interrotto un convivio nel corso dei consueti controlli del territorio. È accaduto a Casoria. In serata in Via Indipendenza, i militari della stazione locale hanno scoperto che 22 persone stavano festeggiando un 18° compleanno. I carabinieri hanno chiuso per 5 giorni la villa che ospitava i festeggiamenti. Il titolare sanzionato per violazione alla normativa anti-contagio. Multe anche per le 22 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021)diper arginare i divieti del lockdown. Alcune clamorose con assembramenti. Altre ‘più familiari’ , con 20-25intente a celebrare compleanni o altro.di, compleanni carbonari nei locali I Carabinieri hanno interrotto un convivio nel corso dei consueti controlli del territorio. È accaduto a. In serata in Via Indipendenza, i militari della stazione locale hannoche 22stavanoggiando un 18°. I carabinieri hanno chiuso per 5 giorni la villa che ospitava iggiamenti. Il titolare sanzionato per violazione alla normativa anti-contagio. Multe anche per le 22 ...

