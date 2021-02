Attentato in Congo, bandiere a mezz’asta a Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto per oggi l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su Palazzo san Giacomo e su Via Verdi, aderendo così anche all’invito dell’Anci, per onorare la memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo vittime del brutale agguato in Congo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di, Luigi de Magistris, ha disposto per oggi l’esposizione dellesu Palazzo san Giacomo e su Via Verdi, aderendo così anche all’invito dell’Anci, per onorare la memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo vittime del brutale agguato in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Avvenire_Nei : Don Gornati: ricorda l'impegno nel volontariato di Luca #Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un attentato… - LPincia : RT @PersempreNadia: Non si può morire così. Quando la tua vita viene tolta da chi è ingrato e questi eroi sono lì per aiutarli. Muoiono sem… - LorenzoZL74 : RT @riktroiani: Toni Capuozzo sull'attentato in Congo: 'Da un anno è stato proclamato una sorta di califfato islamico. L'occasione servita… -