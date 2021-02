Arrestato Turi Ercolano: si cucì le labbra in aula al Maxiprocesso di Falcone e Borsellino (Di martedì 23 febbraio 2021) È l’imputato del Maxiprocesso che negli anni ’80 guadagnò notorietà perché si presentò all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo con le labbra cucite con una spillatrice. Più di trent’anni dopo torna in carcere Salvatore Ercolano detto “Turi”, 70 anni, esponente di spicco del clan catanese Santapaola-Ercolano. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Torino e si trova ora ai domiciliari. E’ accusato di porto e detenzione illegale di armi: girava armato di pistola. Già condannato per mafia nel Maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Ercolano era libero dopo alcuni decenni trascorsi in carcere. Cugino del boss Nitto Santapaola, Ercolano è considerato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) È l’imputato delche negli anni ’80 guadagnò notorietà perché si presentò all’bunker del carcere Ucciardone di Palermo con lecucite con una spillatrice. Più di trent’anni dopo torna in carcere Salvatoredetto “”, 70 anni, esponente di spicco del clan catanese Santapaola-. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Torino e si trova ora ai domiciliari. E’ accusato di porto e detenzione illegale di armi: girava armato di pistola. Già condannato per mafia nelistruito da Giovannie Paoloera libero dopo alcuni decenni trascorsi in carcere. Cugino del boss Nitto Santapaola,è considerato ...

