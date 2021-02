90 giorni per innamorarsi: Stacey e Florian oggi (Di martedì 23 febbraio 2021) 90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Seppur non siano stati tra le coppie del programma, Stacey Silva (46 anni) e il fidanzato Florian Sukaj (26 anni) sono stati protagonisti dello spin-off Darcey e Stacey che, appunto, segue le vicende delle gemelle Darcey (lei, invece, è stata protagonista nelle prime 3 stagioni di 90 giorni per innamorarsi) e Stacey Silva. Come è ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 23 febbraio 2021) 90perè un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Seppur non siano stati tra le coppie del programma,Silva (46 anni) e il fidanzatoSukaj (26 anni) sono stati protagonisti dello spin-off Darcey eche, appunto, segue le vicende delle gemelle Darcey (lei, invece, è stata protagonista nelle prime 3 stagioni di 90per) eSilva. Come è ...

