Vaccino AstraZeneca, ecco perché potrebbe essere meglio aspettare tre mesi per la seconda dose (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'efficacia, secondo uno studio di Lancet, aumenterebbe dal 55% all'81%. Per Pfizer e Moderna viene invece raccomandato di non superare le 3 o 4 settimane. L'immunologo Cossarizza: "Alcuni funzionano come un motore a benzina, altri come un diesel" Leggi su repubblica (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'efficacia, secondo uno studio di Lancet, aumenterebbe dal 55% all'81%. Per Pfizer e Moderna viene invece raccomandato di non superare le 3 o 4 settimane. L'immunologo Cossarizza: "Alcuni funzionano come un motore a benzina, altri come un diesel"

