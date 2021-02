Un posto al sole, anticipazioni 23 febbraio: una proposta indecente (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Palazzo Palladini non ci sarà pace, soprattutto per Guido e Mariella. Come annunciano le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 23 febbraio, infatti, la coppia, che è da poco tornata da Ischia, dovrà fronteggiare l'ennesimo problema legato ai fratelli Cerruti. Guido e Mariella, dopo settimane di assenza da casa, erano tornati nel loro appartamento convinti di godersi la pace e la tranquillità familiare, ma hanno trovato ad attenderli diverse sorprese. In particolare, Bice e Salvatore stanno ancora vivendo in casa loro e addirittura la vulcanica sorella del vigile ha trasformato la loro dimora in un salone di bellezza dove ricevere le clienti del Palazzo, mentre Sasà è alle prese con le incomprensioni con Bruno. Insomma, i coniugi Del Bue si troveranno coinvolti in un vero e proprio caos che troverà l'apice ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Palazzo Palladini non ci sarà pace, soprattutto per Guido e Mariella. Come annunciano ledi Unaldi martedì 23, infatti, la coppia, che è da poco tornata da Ischia, dovrà fronteggiare l'ennesimo problema legato ai fratelli Cerruti. Guido e Mariella, dopo settimane di assenza da casa, erano tornati nel loro appartamento convinti di godersi la pace e la tranquillità familiare, ma hanno trovato ad attenderli diverse sorprese. In particolare, Bice e Salvatore stanno ancora vivendo in casa loro e addirittura la vulcanica sorella del vigile ha trasformato la loro dimora in un salone di bellezza dove ricevere le clienti del Palazzo, mentre Sasà è alle prese con le incomprensioni con Bruno. Insomma, i coniugi Del Bue si troveranno coinvolti in un vero e proprio caos che troverà l'apice ...

