Uccide l'ex moglie con un'accetta e poi tenta il suicidio: l'assassino era agli arresti domiciliari (Di lunedì 22 febbraio 2021) Uccide l'ex moglie con un'accetta e poi tenta il suicidio. Tragedia a Cortesano , in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da , dove un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021)l'excon un'e poiil. Tragedia a Cortesano , in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da , dove un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo ...

