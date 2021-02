Triste storia degli insulti di Gozzini alla Meloni e del silenzio fragoroso delle nostre suffraggette (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professore molto radical e poco chic va di cesello su Giorgia Meloni: “Come la devo chiamare? Vacca? Scrofa? Rana dalla bocca larga?”. Un crescendo rossiniano alla diretta organizzata dal direttore di Controradio, Raffaele Palumbo che ci va di mezzo e invece è sì uomo di parte, ma alieno da certe bassezze. Ma chi è questo Giovanni Gozzini, docente a Siena? E chi è il Giorgio Van Straten con cui fa il teatrino? Sono la riccanza fiorentina di sinistra, i figli d’arte targati PD messi dal partito gramscianamente nei posti chiave; per qualcuno spediti in avanguardia, la Meloni impunemente insultata per farle capire che è sola, è isolata, la sua opposizione non conta e dunque Draghi potendo fare tutto, lo faccia. Zdanoviani come sempre, i sedicenti competenti che leggono, che si palleggiano cariche e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professore molto radical e poco chic va di cesello su Giorgia: “Come la devo chiamare? Vacca? Scrofa? Rana dbocca larga?”. Un crescendo rossinianodiretta organizzata dal direttore di Controradio, Raffaele Palumbo che ci va di mezzo e invece è sì uomo di parte, ma alieno da certe bassezze. Ma chi è questo Giovanni, docente a Siena? E chi è il Giorgio Van Straten con cui fa il teatrino? Sono la riccanza fiorentina di sinistra, i figli d’arte targati PD messi dal partito gramscianamente nei posti chiave; per qualcuno spediti in avanguardia, laimpunemente insultata per farle capire che è sola, è isolata, la sua opposizione non conta e dunque Draghi potendo fare tutto, lo faccia. Zdanoviani come sempre, i sedicenti competenti che leggono, che si palleggiano cariche e ...

