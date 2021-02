Torino, Sanabria è pronto. Dal Filadelfia: «Non vedevo l’ora» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antonio Sanabria è finalmente a disposizione di Davide Nicola e del suo Torino: l’attaccante paraguaiano si è allenato con i compagni Davide Nicola trova finalmente Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, guarito dal COVID, si è allenato ieri con la squadra al Filadelfia saltando solo la partitellla finale. Quasi certa la sua presenza contro il Sassuolo venerdì. Sanabria poi ha anche rilasciato alcune dichiarazioni, come riportato da Tuttosport. «Non vedevo l’ora di allenarmi, sono contento di poter lavorare assieme ai miei compagni. Un saluto a tutti e Forza Toro». First day on the job for @TSanabria9 ???#SFT pic.twitter.com/9RQJy5OCXk — Torino FC English (@TorinoFC1906 En) February 21, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antonioè finalmente a disposizione di Davide Nicola e del suo: l’attaccante paraguaiano si è allenato con i compagni Davide Nicola trova finalmente Antonio. L’attaccante paraguaiano, guarito dal COVID, si è allenato ieri con la squadra alsaltando solo la partitellla finale. Quasi certa la sua presenza contro il Sassuolo venerdì.poi ha anche rilasciato alcune dichiarazioni, come riportato da Tuttosport. «Nondi allenarmi, sono contento di poter lavorare assieme ai miei compagni. Un saluto a tutti e Forza Toro». First day on the job for @T9 ???#SFT pic.twitter.com/9RQJy5OCXk —FC English (@FC1906 En) February 21, 2021 Leggi su ...

