Torino, Belotti diventa papà: nata la primogenita Vittoria (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Belotti è diventato papà per la prima volta. E’ nata nella serata di lunedì 22 febbraio la primogenita dell’attaccante del Torino, Vittoria. Fiocco rosa per il centravanti e la moglie Giorgia Duro, il gol più bello del capitano dei granata. Questo il momento di gioia sui social in un post: “E’ come se io fossi nata solo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Andreatoper la prima volta. E’nella serata di lunedì 22 febbraio ladell’attaccante del. Fiocco rosa per il centravanti e la moglie Giorgia Duro, il gol più bello del capitano dei gra. Questo il momento di gioia sui social in un post: “E’ come se io fossisolo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui”. SportFace.

