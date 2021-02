Tenta di uccidere la sorella e si suicida (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un uomo di circa 90 anni ha cercato di uccidere la sorella, anche lei ultra ottantenne, e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri a Monfalcone L’uomo è andato a casa della sorella, nello stesso immobile dove abitava, e ha Tentato di ucciderla, poi pensando di essere riuscito nel suo intento, è rientrato nella propria abitazione e si è suicidato soffocandosi con un sacchetto di plastico. I due erano assistiti ciascuno da una badante. Ieri le due assistenti erano di riposo. Al rientro, hanno trovato la donna in gravi condizioni e hanno chiamato i soccorsi: la Polizia si è subito diretta nell’appartamento attiguo dove gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto il fratello privo di vita. Si esclude il coinvolgimento di altre persone. La donna ferita è ... Leggi su udine20 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un uomo di circa 90 anni ha cercato dila, anche lei ultra ottantenne, e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri a Monfalcone L’uomo è andato a casa della, nello stesso immobile dove abitava, e hato di ucciderla, poi pensando di essere riuscito nel suo intento, è rientrato nella propria abitazione e si èto soffocandosi con un sacchetto di plastico. I due erano assistiti ciascuno da una badante. Ieri le due assistenti erano di riposo. Al rientro, hanno trovato la donna in gravi condizioni e hanno chiamato i soccorsi: la Polizia si è subito diretta nell’appartamento attiguo dove gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto il fratello privo di vita. Si esclude il coinvolgimento di altre persone. La donna ferita è ...

