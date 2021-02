Schianto alle porte della città | muore una 24enne Gravi altri due giovanissimi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragico incidente stradale a Salzano. Morta una ragazza di 24 anni. Erano da poco passate le 21.30 quando, per cause ancora da accertare, un’auto con a bordo 5 ragazzi è finita fuori strada in prossimitàrotonda tra via Villatega, via Valli e via Frusta, a poche decine di metri dall’asilo Il Girotondo. Una carambola mortale che non ha lasciato scampo a una degli occupanti. Il bilancio, drammatico, avrebbe potuto anche essere più pesante: due ragazzi sono rimasti feriti gravemente. Da chiarire la dinamica sulla quale cerca di fare luce la tribuna di Treviso che scrive come: “Giunta in prossimitàrotonda, per cause che saranno al centro del rilievi che hanno compiuto i carabinieri, l’auto è completamente sfuggita al controllo del conducente ed è volata sopra la segnaletica finendo la sua corsa, capovolta, contro il muretto di recinzione di ...

Alex00762690 : RT @GerberArancio: #900TraLeGuerre #SalaLettura “Ti pare il sopravvivere un rifiuto d’obbedienza alle cose. E nello schianto del vetro al… - ghegola : RT @GerberArancio: #900TraLeGuerre #SalaLettura “Ti pare il sopravvivere un rifiuto d’obbedienza alle cose. E nello schianto del vetro al… - Frances52779614 : RT @GerberArancio: #900TraLeGuerre #SalaLettura “Ti pare il sopravvivere un rifiuto d’obbedienza alle cose. E nello schianto del vetro al… - Marianna237 : RT @GerberArancio: #900TraLeGuerre #SalaLettura “Ti pare il sopravvivere un rifiuto d’obbedienza alle cose. E nello schianto del vetro al… - PoesiaeVita : RT @GerberArancio: #900TraLeGuerre #SalaLettura “Ti pare il sopravvivere un rifiuto d’obbedienza alle cose. E nello schianto del vetro al… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto alle

L'Eco di Bergamo

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggioporte di Bari, in via Glomerelli, all'imbocco della rotatoria che porta al centro commerciale. Per cause ancora tutte in via di accertamento, il guidatore di una Fiat Punto si è schiantato contro ...Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 21 febbraio a Castelfidardo, dove una motociclista di 34 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intornoore 18.00 lungo via di Jesi. La vittima, Gessica Staffolani, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per cause non ancora ben chiarite, ...Napoli – Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato nella giornata di ieri sull’autostrada Napoli-Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale di Ercolano Sca ...L’incidente in via Caboto a Bergamo Alle 10,15 si è verificato un incidente con ribaltamento in via Grumello, all’altezza dell’innesto con la rampa d’accesso alla SS 671. Una Volksvagen T-Roc stava ...