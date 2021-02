PlayStation, grandi esclusive e crescita degli studi: un grande pregio di Sony? 'Non intromettersi' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sony Interactive Entertainment ha affermato in diverse occasioni che si avvicina ad acquisizioni di studi con cautela, scegliendo invece di far crescere organicamente i team interni piuttosto che spendere ingenti somme per aumentare la capacità di produzione. Quando acquisisce studi, Sony è nota per consentire loro di creare esperienze uniche e diverse, come ha detto lo studio director di Media Molecule, Siobhan Reddy. In una vasta intervista con Push Square, lo sviluppatore ha affermato che Sony ha come grande pregio il "non intromettersi" nel lavoro degli studi una volta acquisiti e ha rivelato che la compagnia ha consentito a Media Molecule di assumersi "grandi rischi" con ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021)Interactive Entertainment ha affermato in diverse occasioni che si avvicina ad acquisizioni dicon cautela, scegliendo invece di far crescere organicamente i team interni piuttosto che spendere ingenti somme per aumentare la capacità di produzione. Quando acquisisceè nota per consentire loro di creare esperienze uniche e diverse, come ha detto loo director di Media Molecule, Siobhan Reddy. In una vasta intervista con Push Square, lo sviluppatore ha affermato cheha comeil "non" nel lavorouna volta acquisiti e ha rivelato che la compagnia ha consentito a Media Molecule di assumersi "rischi" con ...

Info_e_Games : Blizzard Arcade Collection: annunciata la trilpetta di grandi classici - - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Grandi pericoli richiedono grandi alleati. Vuoi scoprire chi sarà al tuo fianco? Hai fino al 7 marzo per acquistare The… - Panik17 : RT @PlayStationIT: Grandi pericoli richiedono grandi alleati. Vuoi scoprire chi sarà al tuo fianco? Hai fino al 7 marzo per acquistare The… - PlayStationIT : Grandi pericoli richiedono grandi alleati. Vuoi scoprire chi sarà al tuo fianco? Hai fino al 7 marzo per acquistare… - AleStile_94 : Erano i migliori anni della mia vita. In strada a giocare col bel tempo, in inverno Playstation 2 con gli amici dop… -