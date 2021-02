Paolo Bonolis, magnifica sorpresa: l’annuncio sui social fa esplodere di gioia i fan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paolo Bonolis ha appena lanciato un annuncio davvero magnifico: che sorpresa! Sui social ha fatto sapere che lui ed il suo collega Luca Laurenti stanno per tornare in tv. Date un’occhiata! E’ senza dubbio uno dei conduttori televisivi più noti in Italia. Paolo Bonolis ha condotto programmi di successo per le reti Rai e Mediaset L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha appena lanciato un annuncio davvero magnifico: che! Suiha fatto sapere che lui ed il suo collega Luca Laurenti stanno per tornare in tv. Date un’occhiata! E’ senza dubbio uno dei conduttori televisivi più noti in Italia.ha condotto programmi di successo per le reti Rai e Mediaset L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

pastaIpesto : ma smettetela di mandargli questi aerei che questo esce e crede davvero di essere paolo bonolis - GOLDENMVRTS : ora vi spammo delle reaction pics di paolo bonolis - PiccolaFlo_82 : @MartinaFiamma Non vuol dir NIENTE. Se è per questo Paolo Bonolis ha 1 mln di followers, ma è pur sempre un mostro… - llidiett : RT @massimi02112109: «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono sem… - bluresis : 'e secondo me nella vita ti puoi concedere più colore in ogni esperienza che fai se non la guardi solo per ciò che… -