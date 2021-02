Nel carcere di Ancona è nato il primo agnello e lo hanno chiamato 'Boss' (Di lunedì 22 febbraio 2021) (AGI) Si chiama Boss ed è il primo agnello nato all'interno di un gregge allevato nella fattoria interna al carcere Barcaglione di Ancona, dove è in atto da tempo un programma di recupero dei detenuti. Il gregge vive nel penitenziario dorico dalla fine dello scorso anno, quando è stato trasportato dal Montefeltro. Alla periferia nord del capoluogo delle Marche, il carcere è immerso in circa due ettari di terreni demaniali, destinati a una piccola azienda agricola. Una fattoria modello a ciclo chiuso Negli ultimi quindici anni, in particolare da quando nel 2006 l'istituto di pena fu aperto sotto la guida della direttrice Manuela Ceresani, sono state realizzate numerose attività lavorative che hanno coinvolto i detenuti in un percorso di formazione, ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) (AGI) Si chiamaed è ilall'interno di un gregge allevato nella fattoria interna alBarcaglione di, dove è in atto da tempo un programma di recupero dei detenuti. Il gregge vive nel penitenziario dorico dalla fine dello scorso anno, quando è stato trasportato dal Montefeltro. Alla periferia nord del capoluogo delle Marche, ilè immerso in circa due ettari di terreni demaniali, destinati a una piccola azienda agricola. Una fattoria modello a ciclo chiuso Negli ultimi quindici anni, in particolare da quando nel 2006 l'istituto di pena fu aperto sotto la guida della direttrice Manuela Ceresani, sono state realizzate numerose attività lavorative checoinvolto i detenuti in un percorso di formazione, ...

