Maltrattamenti all'asilo, maestra interdetta per un anno. Ai bambini urlava: 'Maiale, buttati nel gabinetto' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avrebbe maltrattato abitualmente bimbi , suoi alunni, di età compresa tra i 2 e i 5 anni : per questo una 47enne maestra di scuola materna dell'Istituto Comprensivo Statale di Mattinata, in provincia ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avrebbe maltrattato abitualmente bimbi , suoi alunni, di età compresa tra i 2 e i 5 anni : per questo una 47ennedi scuola materna dell'Istituto Comprensivo Statale di Mattinata, in provincia ...

gianfrancomusi2 : RT @leggoit: Foggia, maltrattamenti all'asilo, maestra interdetta per un anno. Ai bambini urlava: «Maiale, buttati nel gabinetto» https://t… - leggoit : Foggia, maltrattamenti all'asilo, maestra interdetta per un anno. Ai bambini urlava: «Maiale, buttati nel gabinetto» - hawksilverr : RT @xbeequeenx: @hawksilverr dona anche tu un euro all'associazione contro i maltrattamenti delle alessiette da parte delle simone - xbeequeenx : @hawksilverr dona anche tu un euro all'associazione contro i maltrattamenti delle alessiette da parte delle simone - FatimaFatime85 : @Abbiamovintonoi @Melania55215154 @moltomiogenere_ La violenza psicologica per legge non è punibile. Non ci sono pr… -