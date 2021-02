Live-Non è la d’Urso, Clizia Incorvaia sull’ex marito Sarcina: “E’ un artista come Baudelaire” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Clizia Incorvaia replica alle dichiarazioni dell’ex marito Sarcina a Live-Non è la d’Urso Nella puntata di domenica 21 febbraio di Live-non è la d’Urso, si è parlato della vicenda del matrimonio terminato tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il cantante infatti ha raccontato spesso di essere stato tradito dall’ex moglie con il testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Una notizia è stata poi smentita dalla stessa Clizia, la quale ha confidato che ci sarebbe stato un bacio una volta separata. come è noto, il cantante delle Vibrazioni ha rilasciato delle interviste in tv, nelle quali ha presentato il suo libro “Nel mezzo”. Un racconto in cui è racchiusa la storia ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 febbraio 2021)replica alle dichiarazioni dell’ex-Non è laNella puntata di domenica 21 febbraio di-non è la, si è parlato della vicenda del matrimonio terminato trae Francesco. Il cantante infatti ha raccontato spesso di essere stato tradito dall’ex moglie con il testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Una notizia è stata poi smentita dalla stessa, la quale ha confidato che ci sarebbe stato un bacio una volta separata.è noto, il cantante delle Vibrazioni ha rilasciato delle interviste in tv, nelle quali ha presentato il suo libro “Nel mezzo”. Un racconto in cui è racchiusa la storia ...

