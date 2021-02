La mossa di Gattuso che fa infuriare Napoli | “Neanche in Serie D”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadiha fatto letteralmentel’ambiente: l’allenatore accusato di “un errore da dilettante”in silenzio stampa, anche se ci sarebbe molto da dire o almeno da provare a spiegare. Ancora una sconfitta per gli azzurri sul campo dell’Atalanta ed ora la situazione si fa sempre più difficile. Fuori dalla coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

AScribellito : RT @AleBas81: Togliere due difensori, sostituendoli con due difensori, prima di un calcio d'angolo, sul risultato di 3-2 a sfavore (a parti… - AleBas81 : Togliere due difensori, sostituendoli con due difensori, prima di un calcio d'angolo, sul risultato di 3-2 a sfavor… - paolojaladhi : Gattuso andava allontanato un mese fa, quando si è vista la china. Con tutte le (tante) scusanti, rimane un ruolino… - antorendina : Ciao Gattuso se resti tu me ne vado io perché un'altra partita con te allenatore non la vedo. @sscnapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa Gattuso

... poi, il successo dell'Atalanta sul Napoli, il tutto in attesa che Juventus faccia la suanel ... prossimo avversario di mercoledì; il Napoli di, dal canto suo, torna a casa con un ko che ...... saràobbligata schierare Cristiano Ronaldo e Kulusevski. Per il Crotone sarà spazio invece ... Gli azzurri lo sappiamo, contano un grande numero di assenti e dunque nella 23giornataha ...L’ottava sconfitta di un campionato sinistro fa più tristezza che rabbia. L’ultima scena si può solo immaginare. Il pensiero accompagna Osimhen, un’ambulanza velocemente lo porta al “Papa Giovanni”, o ...Muriel fa a fettine il muro del Napoli che nei primi quarantacinque minuti è sembrato un inno alla solidità difensiva, una rivisitazione del catenaccio in chiave moderna.