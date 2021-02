L’ Inghilterra chiede di ospitare Euro 2020 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli Europei di calcio, in programma lo scorso anno ma poi rinviati alla prossima estate a causa della pandemia di Coronavirus, potrebbero svolgersi in unica sede, in Inghilterra, e non essere più itineranti come previsto. Ad avanzare questa ipotesi è stato il tabloid inglese Daily Mail, secondo il quale la Gran Bretagna si sarebbe offerta di ospitare tutta la competizione e anche in presenza del pubblico. Perché Euro 2020 si giocherebbe in Inghilterra? A farsi portavoce di questa proposta è il ministro della cultura inglese, Oliver Dowden, che avrebbe già contattato l’Uefa. Da quanto si apprende, infatti, tra i temi a favore di questa idea, ci sarebbe il piano di vaccinazione della popolazione per la quale il Paese sarebbe molto avanti rispetto agli altri Stati e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Glipei di calcio, in programma lo scorso anno ma poi rinviati alla prossima estate a causa della pandemia di Coronavirus, potrebbero svolgersi in unica sede, in, e non essere più itineranti come previsto. Ad avanzare questa ipotesi è stato il tabloid inglese Daily Mail, secondo il quale la Gran Bretagna si sarebbe offerta ditutta la competizione e anche in presenza del pubblico. Perchési giocherebbe in? A farsi portavoce di questa proposta è il ministro della cultura inglese, Oliver Dowden, che avrebbe già contattato l’Uefa. Da quanto si apprende, infatti, tra i temi a favore di questa idea, ci sarebbe il piano di vaccinazione della popolazione per la quale il Paese sarebbe molto avanti rispetto agli altri Stati e ...

