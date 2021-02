Incidente a Mezzanego | Genova | muore una 27enne

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è verificato all’alba di oggi l’mortale della ragazza: siamo a, comune della Valle Sturla, nell’entroterra di. L’auto sarebbe finita in una scarpata, facendo un volo di diversi metri e scontrandosi contro la facciata di un’abitazione. La ragazza è rimasta bloccata nel veicolo capottato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno cercato di recuperare il corpo della donna dalle lamiere dell’auto. Vani i tentativi di rianimazione: per lei non c’è stato nulla da fare. Sono in corso di accertamento le cause che hanno indotto la ragazza a perdere il controllo del veicolo. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

E' stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme alle prime luci dell'alba: quei fari che dal fondo della scarpata in via Gandolfo a Mezzanego, in Valle Stura, puntavano verso l'alto l'hanno in ...