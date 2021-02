Il Segreto anticipazioni oggi 22 febbraio 2021 | Francisca frusta a sangue Soledad

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Perquesta voltal’ha fatta grossa per questo nella puntata de Ildilunedì 22vedrete come la matrona non esiterà a impartire una lunga serie dite a sua figlia. Sarà poco dopo Pepa che, scoperto l’accaduto chiederà alla Montenegro di potersi occupare delle ferite della ragazza. Nel frattempo, a sorpresa, Angustias fa in suo ritorno a casa, maè molto sospettosa in merito alla sua improvvisa guarigione. Vedrete poi i fratelli Castaneda intenti a cercare qualcosa nelle terre di Tristan, ma per quale motivo temono di essere scoperti? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntata dilunedì 22, Sanem ...