Il principe Filippo rimane in ospedale: le lacrime di Carlo preoccupano

I riflettori della stampa internazionale continuano ad essere puntati sull'ospedale londinese King Edward VII, dove da martedì sera è ricoverato il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta. Nelle ultime ore ad attirare l'attenzione dei media è stato il figlio, il principe Carlo: l'erede al trono, infatti, ha fatto visita al padre ed è poi stato fotografato fuori dal nosocomio con gli occhi lucidi. Mentre i cronisti reali si dividono sulle condizioni di salute del marito della regina, il nipote William ha tenuto a rassicurare i sudditi sulle condizioni del principe Filippo. "Sta bene" e resta per ora in clinica per cautela, affinché i medici possano tenere "un occhio su di lui", sostiene il duca di Cambridge e secondo in linea di successione al trono dopo il ...

Regno Unito, William: 'Il Principe Filippo sta bene, i medici lo controllano'

Il principe Filippo è 'ok' e i medici 'lo stanno tenendo d'occhio'. Lo ha spiegato il principe William, citato da Sky News, parlando delle condizioni di salute del duca di Edimburgo, 99 anni, ricoverato ...

