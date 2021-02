Governo sottosegretari oggi il cdm, indiscrezioni sulla lista: i colpi di scena (Di lunedì 22 febbraio 2021) Governo sottosegretari. Alle 9.30 ha preso il via il consiglio dei ministri, che aveva all’ordine del giorno la proroga del divieto di spostamenti fra Regioni anche gialle. Un blocco che si protrarrà per altri 30 giorni. Sul tavolo del premier Mario Draghi ci sono anche le nuove misure di contrasto al Covid: i governatori chiedono, ad esempio, la revisione dei parametri, del sistema delle zone, come pure un cambio di passo sui vaccini. Difficile in questo momento trovare spazio anche per le nomine dei sottosegretari, soprattutto tenendo conto dei malumori all’interno dei singoli partiti. leggi anche l’articolo —> Nicola Rossi (economista): “Draghi ha più senso politico di tanti sedicenti politici” Governo sottosegretari oggi il cdm, indiscrezioni ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021). Alle 9.30 ha preso il via il consiglio dei ministri, che aveva all’ordine del giorno la proroga del divieto di spostamenti fra Regioni anche gialle. Un blocco che si protrarrà per altri 30 giorni. Sul tavolo del premier Mario Draghi ci sono anche le nuove misure di contrasto al Covid: i governatori chiedono, ad esempio, la revisione dei parametri, del sistema delle zone, come pure un cambio di passo sui vaccini. Difficile in questo momento trovare spazio anche per le nomine dei, soprattutto tenendo conto dei malumori all’interno dei singoli partiti. leggi anche l’articolo —> Nicola Rossi (economista): “Draghi ha più senso politico di tanti sedicenti politici”il cdm,...

