Giordano CorSport | «Gattuso parlerà in Europa League»

Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Station Radio ed ha commentato la scelta del Napoli di entrare in silenzio stampa e il futuro di Gattuso in panchina. Sul silenzio stampa: «Il Napoli, mercoledì, farà regolarmente la conferenza stampa che anticipa il match di Europa League, glielo impongono i regolamenti Uefa. La crisi azzurra, parte da lontano. Non so fino a che punto la società riteneva giusto esonerare Ancelotti, perché è un mister che ti dava speranza di raggiungere traguardi importanti. Poi, la riconferma di Gattuso è venuta a sorpresa dopo la vittoria in Coppa Italia. Questa squadra fa fatica a giocare a calcio, l'ha fatto pochissime da quando il calabrese la allena. I risultati del campo evidenziano che c'è una gestione collettiva

