Gillian Anderson sarà Eleanor Roosevelt nella serie The First Lady (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gillian Anderson farà parte del cast della serie The First Lady: l'attrice ha ottenuto il ruolo di Eleanor Roosevelt nel nuovo progetto. Gillian Anderson sarà una delle protagonista di The First Lady, la nuova serie antologica di Showtime, e la produzione ha svelato che le è stato affidato il ruolo di Eleanor Roosevelt. L'attrice continua così a lavorare per il piccolo schermo dopo il successo ottenuto recentemente grazie a The Crown e Sex Education. Aaron Coley è il creatore della serie The First Lady che metterà al centro del racconto la prospettiva femminile sugli eventi della storia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021)farà parte del cast dellaThe: l'attrice ha ottenuto il ruolo dinel nuovo progetto.una delle protagonista di The, la nuovaantologica di Showtime, e la produzione ha svelato che le è stato affidato il ruolo di. L'attrice continua così a lavorare per il piccolo schermo dopo il successo ottenuto recentemente grazie a The Crown e Sex Education. Aaron Coley è il creatore dellaTheche metterà al centro del racconto la prospettiva femminile sugli eventi della storia ...

