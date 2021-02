FIGC | Gabriele Gravina rieletto presidente con oltre il 73% dei voti | sarà in carica fino al 2024

(Di lunedì 22 febbraio 2021)alla presidenza della.Al "Rome Cavalieri A Waldorf Astoria" si è tenuta l'Assemblea Elettiva per la nomina del nuovodella, presieduta dall’exfederale Franco Carraro.VIDEO Italia, il: “Europei? Ci siamo posti un unico obiettivo”Prima della votazione, i due candidati alla presidenza -prima e Giorgio Sibilia dopo - hanno avuto modo di poter illustrare nuovamente ai presenti, i punti salienti dei rispettivi programmi esecutivi. Sul palco sono poi saliti, confermando il proprio sostegno a, ildella Lega Serie A, Paolo Dal Pino, il...

È con il divertissement poetico dell'acrostico che si apre il programma diGravina per i ... La, tuttavia, ha dovuto affrontare anche la crisi finanziaria dei club di ogni categoria ...Gravina è stato confermato presidente della Federcalcio per il quadriennio 2021 - 24, al termine dell`Assemblea elettiva dellache si è svolta all`hotel Rome Cavalieri A Waldorf Astoria. ...Gabriele Gravina, rieletto da poco presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare il tutto. Questo il suo commento riportato da ...Gabriele Gravina, rieletto alla presidenza della Federcalcio, ha ottenuto al primo scrutinio dell'assemblea Figc, il 73.75% dei voti, contro il 26,25% dello sfidante, Cosimo Sibilia. "Allacciamo gli s ...