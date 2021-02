Ferrara, trovata morta nella sua abitazione: le indagini non escludono omicidio (Di lunedì 22 febbraio 2021) La donna è stata ritrovata nella sua abitazione, colpita con un oggetto contundente. Non si esclude quindi l’omicidio. Misteriosa morte a Bondeno, nel ferrarese, dove una donna di 50 anni è stata ritrovata nella sua casa senza vita. Le indagini sono iniziate ed al momento i carabinieri e la polizia scientifica stanno indagando per capire quale possa essere la motivazione della morte Non è assolutamente esclusa la pista omicidio: sul luogo non è stata ritrovata una vera e propria arma del delitto, ma molti dubbi sono sorti dato che la vittima, al suo ritrovamento, aveva il cranio fracassato. Una brutalità che non farebbe pensare ad un suicidio o ad un incidente: la versione più accreditata sarebbe che la donna sia ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021) La donna è stata risua, colpita con un oggetto contundente. Non si esclude quindi l’. Misteriosa morte a Bondeno, nel ferrarese, dove una donna di 50 anni è stata risua casa senza vita. Lesono iniziate ed al momento i carabinieri e la polizia scientifica stanno indagando per capire quale possa essere la motivazione della morte Non è assolutamente esclusa la pista: sul luogo non è stata riuna vera e propria arma del delitto, ma molti dubbi sono sorti dato che la vittima, al suo ritrovamento, aveva il cranio fracassato. Una brutalità che non farebbe pensare ad un suicidio o ad un incidente: la versione più accreditata sarebbe che la donna sia ...

