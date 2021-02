Enrico Brignano e Flora Canto spiazzano i followers: “E’ la seconda volta” – FOTO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Enorme novità in casa Brignano. Enrico e Flora Canto, con un annuncio tramite social network, hanno spiazzato i fan: “Per la seconda volta” Flora Canto è in dolce attesa per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021) Enorme novità in casa, con un annuncio tramite social network, hanno spiazzato i fan: “Per laè in dolce attesa per… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Antonio Meli su BlogLive.it.

Notiziedi_it : Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio: l’annuncio - IoLeDonne : RT @RadioRadioWeb: Enrico Brignano si racconta in diretta ?? Sentite cosa ha detto a @soniadag e a tutto il team di @IoLeDonne ?? https://t… - infoitcultura : Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara e il film con Enrico Brignano - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara e il film con Enrico Brignano - #Italia’s #Talent #Claudio #Sciara - peppe_p_94 : Ma nooo non era Enrico Brignano ?? #IGT -