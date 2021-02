Dai banchi a rotelle ai vaccini, Salvini vuole la testa di Arcuri. E pure Cottarelli boccia il commissario (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Matteo Salvini vuole la testa di Domenico Arcuri e intanto pure “mister spending review” Carlo Cottarelli mette in dubbio le capacità del commissario straordinario. Alla vigilia del Cdm convocato dal premier Mario Draghi per la proroga del divieto di spostamento tra regioni, il leader della Lega torna a ribadire le priorità nella gestione della pandemia. “Occorre un cambio di passo, meno comunicazione da parte di virologi e consulenti, occorre una voce unica nel Cts e per quanto riguarda Arcuri lascio giudicare da chi ci ascolta quali siano i risultati sulle mascherine, sui banchi a rotelle, sui vaccini“. Così Salvini ai microfoni di 24Mattino su Radio 24. “Draghi ha ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Matteoladi Domenicoe intanto“mister spending review” Carlomette in dubbio le capacità delstraordinario. Alla vigilia del Cdm convocato dal premier Mario Draghi per la proroga del divieto di spostamento tra regioni, il leader della Lega torna a ribadire le priorità nella gestione della pandemia. “Occorre un cambio di passo, meno comunicazione da parte di virologi e consulenti, occorre una voce unica nel Cts e per quanto riguardalascio giudicare da chi ci ascolta quali siano i risultati sulle mascherine, sui, sui“. Cosìai microfoni di 24Mattino su Radio 24. “Draghi ha ben ...

