Covid, positivi infermieri che hanno rifiutato vaccino: l’Inail li risarcirà? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Risultati positivi al Covid 15 infermieri dell’ospedale San Martino di Genova. Avevano rifiutato il vaccino: interviene l’Inail Sono in 15 gli infermieri che non hanno dato il proprio consenso a vaccinarsi e che a distanza di qualche mese dalla campagna vaccinale che ha interessato la loro categoria, arriva la positività al Covid-19. Un problema che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Risultatial15dell’ospedale San Martino di Genova. Avevanoil: intervieneSono in 15 gliche nondato il proprio consenso a vaccinarsi e che a distanza di qualche mese dalla campagna vaccinale che ha interessato la loro categoria, arriva latà al-19. Un problema che L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - fattoquotidiano : Covid, un antivirale spray per prevenire il contagio. Primi test positivi. I ricercatori: “Arma complementare per p… - occhio_notizie : #Covid in Veneto, 509 positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - GiAdUzZoLa90 : RT @MMmarco0: Un enorme focolaio di Covid in una scuola di Nonantola, provincia di Modena. 42 positivi tra bambini, docenti e personale Ata… -