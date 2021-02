Congo sotto attacco: uccisi ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) attacco in Congo. A Goma è rimasto ucciso Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo e un carabiniere. A riportare la notizia l’agenzia nazionale di stampa ANSA Le tensioni politiche in Congo sono sfociate in un attacco a Goma. Un convoglio ha preso di mira la città situata nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Nell’assedio sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere che era nel corteo di trasporto con il diplomatico. A riferirlo è l’ANSA che lo apprende da fonti locali qualifate. L’ambasciatore dopo essere stato ferito era stato trasportato all’ospedale di Goma. Le manovre di primo intervento non hanno avuto ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021)in. A Goma è rimasto ucciso Luca Attanasio,ine un. A riportare la notizia l’agenzia nazionale di stampa ANSA Le tensioni politiche insono sfociate in una Goma. Un convoglio ha preso di mira la città situata nella parte orientale della Repubblica Democratica del. Nell’assedio sono morti l’Luca Attanasio e unche era nel corteo di trasporto con il diplomatico. A riferirlo è l’ANSA che lo apprende da fonti locali qualifate. L’dopo essere stato ferito era stato trasportato all’ospedale di Goma. Le manovre di primo intervento non hanno avuto ...

