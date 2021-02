Congo, 1961: il massacro degli aviatori italiani (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'ex Congo Belga era precipitato nel caos della guerra civile dopo la dichiarazione di indipendenza del giugno 1960. La colonia governata fino ad allora dal sovrano belga era dilaniata dalle lotte tribali e dalla volontà di secessione della regione del Katanga, ricca di giacimenti preziosi. Nella guerra civile che vide contrapporsi i sostenitori del presidente Congolese Kasa-Vubu e quelli del primo ministro Patrice Lumumba fu coinvolta la politica mondiale che riportò in Congo le tensioni della guerra fredda, con gli Usa a supportare Kasa-Vubu e Mosca schierata con Lumumba. Ad aggravare la situazione il governo separatista katanghese di Moisé Ciombe assoldò per la guerriglia un gruppo di mercenari belgi. Da questa situazione esplosiva nacque la missione internazionale delle Nazioni Unite con il nome di Opération des Nations Unies au ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) L'exBelga era precipitato nel caos della guerra civile dopo la dichiarazione di indipendenza del giugno 1960. La colonia governata fino ad allora dal sovrano belga era dilaniata dalle lotte tribali e dalla volontà di secessione della regione del Katanga, ricca di giacimenti preziosi. Nella guerra civile che vide contrapporsi i sostenitori del presidentelese Kasa-Vubu e quelli del primo ministro Patrice Lumumba fu coinvolta la politica mondiale che riportò inle tensioni della guerra fredda, con gli Usa a supportare Kasa-Vubu e Mosca schierata con Lumumba. Ad aggravare la situazione il governo separatista katanghese di Moisé Ciombe assoldò per la guerriglia un gruppo di mercenari belgi. Da questa situazione esplosiva nacque la missione internazionale delle Nazioni Unite con il nome di Opération des Nations Unies au ...

