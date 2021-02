Catania-Bari, Tacopina: “Peccato per il pari, ma niente critiche. Closing? Sono fiducioso, la data…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Joe Tacopina è sbarcato in quel di Catania.Nella giornata di ieri, il noto avvocato italo-americano ha assistito al match contro il Bari, andato in scena allo Stadio "Angelo Massimino". Nei minuti finali della sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine pugliese ha rischiato di perdere, ma Frattali ha respinto il penalty calciato da Dall'Oglio e concesso a causa della trattenuta di Perrotta ai danni di un avversario. Intanto, nelle prossime settimane, Sono attese ulteriori novità in merito alla trattativa per il passaggio di proprietà. Intervistato ai microfoni di Itasportpress.it, Tacopina è tornato a parlare del Closing e della possibile data."Non so dirvi quale sarà il giorno in cui sarò il nuovo presidente del club etneo, ma posso ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Joeè sbarcato in quel di.Nella giornata di ieri, il noto avvocato italo-americano ha assistito al match contro il, andato in scena allo Stadio "Angelo Massimino". Nei minuti finali della sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine pugliese ha rischiato di perdere, ma Frattali ha respinto il penalty calciato da Dall'Oglio e concesso a causa della trattenuta di Perrotta ai danni di un avversario. Intanto, nelle prossime settimane,attese ulteriori novità in merito alla trattativa per il passaggio di proprietà. Intervistato ai microfoni di Itasportpress.it,è tornato a parlare dele della possibile data."Non so dirvi quale sarà il giorno in cui sarò il nuovo presidente del club etneo, ma posso ...

Mediagol : #Catania-#Bari, Tacopina: 'Peccato per il pari, ma niente critiche. Closing? Sono fiducioso, la data...' - VaniaFoglietta : @anna_ex_belva Mi dicevano lo stesso, anni fa, di Catania. Però non saprei dire se le signore erano biondo Catania.… - CataniaunaFede : Un punto e tanti rimpianti per li Catania che dopo aver raggiunto il Bari ha mancato un rigore in pieno recupero. - ILOVEPACALCIO : #Silvestri (#Catania): «Volevamo i tre punti contro il #Bari, siamo un grande gruppo» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : #Catania, #Tacopina: «Col #Bari noi addormentati nel primo tempo, loro erano assai agguerriti» - Ilovepalermocalcio -