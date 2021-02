Caos Procure | 67 giudici scrivono a Mattarella | lo scandalo continua e ora serve sorteggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – Chiedono un “intervento immediato” del Presidente della Repubblica Sergio“nel suo ruolo di garante della Costituzione”, “affinché sia finalmente intrapreso il cammino per l’eliminazione dei fattori distorsivi dell’imparzialità e buon andamento della funzione di autogoverno”, “ripristinando la legalità delle sue dinamiche”. E ritengono che serva “ilper la selezione dei componenti del Csm”. Sono 67 i magistrati di tutta Italia che si rivolgono direttamente al Capo dello Stato per chiedere “che siano rimosse le cause che hanno condotto alla grave delegittimazione di articolazioni essenziali dell’Ordinamento Giudiziario e del Sistema di autogoverno della Magistratura” e che “sia assicurato l’allontanamento da tali ruoli di coloro che non sono risultati all’altezza del compito”. In una lettera, di cui è ...